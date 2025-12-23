ABUSIVI AL MERCATO

Due quintali di merce venduta in modo abusivo sequestrati dalla Polizia Locale

Frutta e verdura sono state consegnate alla Caritas cittadina per il pranzo di Natale dei più bisognosi

Rho · 23/12/2025 alle 07:14

di

Quasi due quintali di merce sequestrata nella giornata di ieri, lunedì, dagli agenti della Polizia Locale di Rho tra le bancarelle del mercato che ogni settimana si svolge nel centro storico della città.

Carciofi, rapanelli, prezzemolo, frutti esotici e lime per un totale di 195 chilogrammi

195 chilogrammi di frutta e verdura messi in vendita in modo abusivo. Si tratta per lo più di carciofi, rapanelli, prezzemolo, frutti esotici e lime sequestrati dagli agenti della Polizia Locale dell’ufficio Annona.

Consegnata alla Caritas Cittadina per il pranzo di Natale dei bisognosi

La merce sequestrata tra le bancarelle è stata consegnata alla Caritas Cittadina ed è stata pesata all’emporio del fresco: verrà utilizzata per il pranzo di Natale alla mensa dei poveri cittadina di via Castellazzo.

I venditori abusivi sono riusciti a scappare tra le bancarelle

Nonostante l’intervento degli agenti rhodensi i venditori abusivi sono riusciti a dileguarsi tra la gente, ma hanno abbandonato i due quintali di merce deperibile che, grazie a chi si occupa dei più bisognosi,  non andrà perduta.

