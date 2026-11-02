Grande spavento nel pomeriggio di oggi lungo il Sempione; presene l'elisoccorso, ambulanza e automedica insieme a Carabinieri e Polizia Locale

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Ragazza investita da una moto: arriva l’elisoccorso. E’ successo a San Vittore Olona.

Ragazza investita da una moto

Ragazza investita da una moto. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 novembre 2026, a San Vittore Olona. Erano da poco passate le 17 quando due persone che stavano attraversando la statale del Sempione sono state travolte da una motocicletta di passaggio.

I soccorsi

Le condizioni della giovane, 25 anni, sembravano gravissime. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica dell’ospedale e l’elisoccorso insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale. La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo.