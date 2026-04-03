Sono due le denunce della Polizia locale di Legnano nell’ambito dell’attività finalizzata alla Sicurezza urbana e stradale svolta questa settimana e in applicazione del nuovo decreto Sicurezza (Decreto Legge 23 del 24 febbraio 2026).

Due persone denunciate per porto di coltello e fuga in monopattino

Nel pomeriggio di giovedì, nel corso di un controllo del territorio, gli agenti dalla Polizia locale hanno individuato un soggetto sospetto, e già conosciuto alle forze dell’Ordine, in via della Vittoria. L’uomo, un cittadino extracomunitario maggiorenne, è stato fermato e dalla perquisizione è stato accertato il porto di un’arma da taglio con lama superiore a 8 cm. Il coltello è stato sequestrato e il soggetto deferito all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di strumenti da taglio (per cui vige il divieto assoluto); reato per cui il nuovo Decreto Sicurezza prevede una pena con la reclusione da 1 a 3 anni (con aumento di pena in caso di persona pregiudicata).

La fuga in monopattino

Il secondo intervento della Polizia locale è avvenuto nell’Oltrestazione, dove gli agenti, in servizio a un posto di controllo stradale, hanno inseguito un giovane in monopattino senza casco che non si è fermato a seguito dell’alt intimatogli. La condotta sconsiderata del monopattino, tale da mettere in pericolo l’incolumità propria e altrui, ha indotto gli agenti a desistere dal continuare nell’azione e a preferire una perlustrazione per le vie cittadine, che ha permesso di individuare e fermare il conducente del mezzo. Questi, un minore di nazionalità italiana, è stato condotto in comando e denunciato per il nuovo reato ai sensi art. 192 7-bis del codice della strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità); un reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.