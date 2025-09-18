Due negozi assaltati in pieno centro cittadino

Assalto notturno a due negozi in pieno centro cittadino a Cerro Maggiore.

Due negozi assaltati nella notte

E’ di due negozi assaltati il bilancio dell’incursione dei ladri avvenuta la notte di oggi, giovedì 18 settembre 2025, nel centro cittadino di Cerro Maggiore. A finire nel mirino dei ladri sono stati il negozio di abbigliamento “Girasole” di via San Carlo (a due passi dal municipio) e quello di fianco, ossia il “Gran bazar” che si occupa di casalinghi e cartoleria. In entrambe le attività, i malviventi hanno sfondato le vetrine per poi scappare coi soldi.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri, al setaccio anche le immagini delle videosorveglianza della zona.