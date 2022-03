Due incidenti, un ubriaco e scontro durante la partita SIRENE DI NOTTE

SOCCORRITORI IN AZIONE

Gravissimo lo scontro tra due vetture ad Abbiategrasso; poi altri interventi

Incidenti, troppo alcol e scontro durante la partita.

Incidenti nella notte

Notte di incidenti, troppo alcol e anche un infortunio sportivo. Iniziando dagli incidenti, il più grave è quello avvenuto intorno alle 5 ad Abbiategrasso costato la vita a un 34enne sulla Ss494.

Incidente anche a Cuggiono: due le auto coinvolte. Le vetture, intorno alle 22 di ieri sera, stavano viaggiando lungo la via Piazzale dello sport, poi lo scontro. Sul posto, in codice giallo, è intervenuta l'ambulanza della Croce azzurra Buscate: ferita una 45enne portata dai soccorritori, in codice verde, all'ospedale di Magenta.

Alcol e scontro durante la partita

Troppo alcol a Nerviano. In paese sono dovuti intervenire i soccorritori della Croce rossa che sono dovuti intervenire il via Adige per un 55enne che aveva alzato un po' troppo il gomito. Erano circa le 5.30 di questa notte. L'uomo è stato trasportato in codice verde alla Mater domini di Castellanza. Infortunio durante un match sportivo a Casorezzo. Erano le 21.30 quando le sirene dell'ambulanza del Cvps Arluno si sono sentite nell'impianto sportivo di via Della Repubblica: durante uno scontro di gioco, è stato un 33enne a riportare alcune contusioni. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato in codice verde all'ospedale di Magenta.