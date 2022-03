Incidente nella notte, muore 34enne

ABBIATEGRASSO

E' successo questa notte lungo la Sp494; sul posto due ambulanza, automedica, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia stradale

Incidente nella notte ad Abbiategrasso, muore un 34enne.

Incidente costa la vita a un giovane

Tragedia questa notte ad Abbiategrasso: un incidente è costato la vita a un 34enne. E' quanto avvenuto intorno alle 5 lungo la Ss494. Due le vetture coinvolte nell'incidente. Lo schianto è stato violentissimo. Le due vetture sono rimaste una in mezzo alla carreggiata, l'altra all'esterno.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono arrivate due ambulanze (una della Ata soccorso onlus e una della Croce azzurra di Abbiategrasso), l'automedica, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Nulla da fare per il 34enne che si trovava alla guida di una delle auto, illeso l'altro conducente. Ora gli agenti sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La viabilità

A causa dell'incidente, il tratto della Ss949 era rimasto ancora temporaneamente chiuso il tratto della la Ss494 al km 14,600, in entrambe le direzioni; sul posto sono presenti il personale di Anas e la Polizia stradale per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Ora la strada è stata riaperta.

LE FOTO: