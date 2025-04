Due incendi in paese: brucia una villetta e un'auto nel box

Due incendi a Magnago: brucia una villetta e un'auto nel box.

Due incendi, fuoco in una villetta

Due incendi sono avvenuti in questi giorni a Magnago. Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 28 marzo 2025. Le fiamme si sono sviluppate in una villetta, disabitata, di via Mameli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Brucia anche un'auto nel box

Il secondo episodio è avvenuto la sera di domenica 30 marzo 2025. Stavolta le fiamme hanno interessato un'auto - una Fiat 500 - che si trovava parcheggiata nel box di un'abitazione in via Bernini. Anche qui al lavoro si sono visti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. La vettura e il box sono andati distrutti.