Due comunità piangono Roberto Annoni, volontario del corso di italiano per stranieri

Le comunità di Nerviano e Parabiago piangono Roberto Annoni, volontario dell’associazione Nabad, che eroga corsi di italiano alle persone straniere, venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 64 anni. “Perdiamo una figura empatica, altruista, dalla battuta pronta”, il ricordo tracciato dai colleghi che collaborano al progetto Spazio mondi migranti.
Roberto ha insegnato italiano agli stranieri nell’ambito del progetto “Spazio mondi migranti”
Il progetto si chiama Spazio mondi migranti, e consiste nell’erogazione di pacchetti di ore di lezione destinati agli immigrati che hanno messo piede per la prima volta, cercano integrazione e risiedono nel nostro Paese. Progetto del quale Annoni, ex bancario, nervianese che lascia la moglie e due figli, era diventato un valido interprete con particolare riferimento agli ultimi due anni.
Il ricordo dell’associazione parabiaghese
Ora l’associazione parabiaghese Nabad ne ha tracciato un ricordo in questa maniera:
“Roberto era uno di noi. La sua scomparsa ha rappresentato per noi un duro colpo. Lui ha incarnato gli ideali dell’accoglienza, dell’altruismo e dell’affidabilità. Per un paio d’anni ha insegnato la lingua italiana, coniugando la sua sensibilità umana con gli aspetti prettamente teorici. E’ riuscito nell’intento di creare un ottimo legame con corsisti ma non solo. Ci mancheranno lui e la sua proverbiale simpatia”.