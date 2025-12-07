Due comunità piangono Roberto Annoni, volontario del corso di italiano per stranieri

Aveva 64 anni e negli ultimi due anni le sue conoscenze e doti umane erano diventate oggetto di apprezzamento da parte dei corsisti del progetto Spazio mondi migranti

Le comunità di Nerviano e Parabiago piangono Roberto Annoni, volontario dell’associazione Nabad, che eroga corsi di italiano alle persone straniere, venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 64 anni. “Perdiamo una figura empatica, altruista, dalla battuta pronta”, il ricordo tracciato dai colleghi che collaborano al progetto Spazio mondi migranti.

Roberto ha insegnato italiano agli stranieri nell’ambito del progetto “Spazio mondi migranti”

Il progetto si chiama Spazio mondi migranti, e consiste nell’erogazione di pacchetti di ore di lezione destinati agli immigrati che hanno messo piede per la prima volta, cercano integrazione e risiedono nel nostro Paese. Progetto del quale Annoni, ex bancario, nervianese che lascia la moglie e due figli, era diventato un valido interprete con particolare riferimento agli ultimi due anni.

Il ricordo dell’associazione parabiaghese

Ora l’associazione parabiaghese Nabad ne ha tracciato un ricordo in questa maniera: