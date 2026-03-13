Due bambini investiti, insieme alla mamma, mentre entrano a scuola

Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale San Carlo di Milano e ricoverati in codice giallo

Due bambini, un maschio di 6 e una bambina di 9 anni sono stati investiti stamattina a Pero, in via Papa Giovanni XXIII davanti all’ingresso della scuola elementare.

I due piccoli, accompagnati dalla mamma stavano entrando alla scuola elementare

Erano da poco passate le 8 e i due piccoli, accompagnati dalla mamma di 42 anni, stavano entrando a scuola quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Pero sono stati investiti tutti e tre da un’auto guidata da una donna.

Scattato l’allarme sul posto due ambulanze e l’automedica

Subito è scattato l’allarme, dato da altre mamme che si trovavano nei pressi della scuola. In pochi minuti, sul posto, l’ambulanza con i volontari dell’Astra Soccorso di Pero e la Croce Rossa di Milano. In via Papa Giovanni anche l’automedica con a bordo medici e infermieri dell’ospedale di Niguarda

La mamma e i due figli trasportati all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo

Dopo i primi soccorsi sul posto la mamma e i due figli sono stati accompagnati in codice giallo, all’ospedale milanese San Carlo. Sul posto, una volta partite le ambulanze, gli agenti della Polizia Locale hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti e effettuato i rilievi del caso