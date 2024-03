Due auto bruciate a Legnano.

Due auto divorate dalle fiamme

Due auto distrutte dalla fiamme. E' quanto successo nella notte di domenica nel grande parcheggio che si trova in via Moscova, a Legnano. Era da poco passata la mezzanotte quando le due vetture, posteggiate una accanto all'altra, hanno iniziato ad essere avvolte dal fuoco.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato. L'incendio è stato spento e ora gli agenti del commissariato sono al lavoro per accertare se il fatto possa essere riconducibile ad una natura dolosa oppure a un fatto accidentale (sul posto non vi sono telecamere); per questo sul posto si sono visti anche gli agenti della Scientifica. Pochi giorni prima ad essere distrutte dalle fiamme erano state tre vetture che si trovavano in via Delle Betulle, nel quartiere Mazzafame: episodio per il quale la Polizia sta ancora indagando, per capire se si possa essere di fronte all'azione volontaria di qualcuno o a qualcosa di accidentale.