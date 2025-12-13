Droga, telefonini e bilancino sull’auto presa a noleggio

Nuovo sequestro di droga della Polizia Locale di Cornaredo. Nel pomeriggio di venerdì, una pattuglia del Nucleo Investigativo ha individuato, nei pressi di via Milano all’altezza dell’incrocio con via San Siro, un’autovettura intestata ad una società di noleggio, con a bordo due uomini di nazionalità marocchina, entrambi di 30 anni.

La droga era nascosta nella fodera del sedile del conducente

Dopo i primi controlli, è stata effettuata la perquisizione personale e del veicolo, che ha portato al rinvenimento di diversi ovuli di cocaina, per un totale di 20 grammi, e di un panetto di hashish di 10 grammi. La droga era meticolosamente occultata all’interno della fodera del sedile anteriore del conducente.

All’interno dell’auto anche diversi telefoni cellulari e un bilancino

All’interno dell’auto sono stati inoltre trovati diversi telefoni cellulari, un bilancino, denaro contante, e materiale di confezionamento. Dopo le attività di identificazione, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, e i due trentenni, immigrati irregolari, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione di droga ai fini di spaccio e immigrazione clandestina. Il conducente, infine, debitamente sanzionato, è risultato sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita.