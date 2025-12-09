Sono quattro gli arresti effettuati negli ultimi dai carabinieri della Compagnia di Rho.

Droga spedita via posta e furti: quattro arresti

I Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Rho hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti un 44enne italiano.

Il 6 Dicembre scorso, i Carabinieri si sono recati in via Risorgimento a Rho, preso una società di logistica, dove era stato rinvenuto un pacco sospetto contenente una cassa da karaoke.

Poco dopo, sul posto, si presentava il 44enne, destinatario del pacco, il quale veniva fermato e sottoposto a perquisizione. All’interno del pacco è stata rinvenuta una cassa da karaoke con all’interno 19 involucri di plastica trasparente contenenti marijuana per un totale di oltre 11kg, più un localizzatore GPS.

Il tutto è stato posto sotto sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza.

Furto di abbigliamento al centro commerciale

Presso il centro commerciale “Il Centro” di Arese, i carabinieri della locale stazione, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato una 47enne rumena, che alle 18:30 circa del 7 Dicembre, all’interno di un negozio di abbigliamento, utilizzando una borsa schermata, aveva asportato vari capi di abbigliamento per un valore totale di 364€, per poi tentare di allontanarsi dall’esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’attività commerciale. La 47enne è stata accompagnata presso le camere di sicurezza.

La rapina da parte di un 22enne

Nella serata del 6 Dicembre, invece, presso una ditta di via di Vittorio a Pero, i carabinieri hanno arrestato in flagranza del reato di rapina impropria un 22enne egiziano che è stato sorpreso all’interno degli spogliatoi femminili dopo aver trafugato dagli armadietti gli effetti personali dei dipendenti. Nel tentativo di darsi alla fuga, colpiva con un pugno al capo un operaio 31enne. Refurtiva recuperata e restituita. L’arrestato accompagnato presso le camere di sicurezza.

In manette un 36enne egiziano

Nelle stesse ore, a Bollate, i militari della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza di reato per rapina un egiziano 36enne che all’interno di un supermercato di via verdi si è impossessato di alimenti vari e nel tentativo di dileguarsi, affrontava fisicamente l’addetto alla vigilanza, minacciandolo con un cutter e con la cinghia dei pantaloni. Il 36enne riusciva ad uscire dall’esercizio commerciale ma veniva individuato dai carabinieri prontamente intervenuti. Arrestato accompagnato presso le camere di sicurezza.