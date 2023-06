Droga nel ristorante pizzeria, proprietario ai domiciliari

Droga nel ristorante pizzeria a Cerro Maggiore, domiciliari al proprietario.

Droga nel ristorante, proprietario interrogato

E' stato interrogato nella mattinata di oggi, lunedì 19 giugno 2023, e gli sono disposti gli arresti domiciliari. Stiamo parlando del proprietario del ristorante pizzeria di Cerro Maggiore arrestato venerdì dopo un blitz dei Carabinieri della Compagnia di Legnano arrivati nel locale con i cani antidroga. Questa mattina si è svolto l'interrogatorio di garanzia; il proprietario del locale, 47 anni, non si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha chiarito la sua posizione: ha dichiarato che la droga arrivava da un magrebino, smentendo di essersi mai arricchito. Il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari a Parabiago e ha così lasciato il carcere di Busto Arsizio.

Il blitz

Nel pomeriggio di venerdì i militari erano arrivati nel ristorante con tanto di cani addestrati a rintracciare sostanze stupefacenti: i militari, molto probabilmente, tenevano d'occhio l'attività da qualche tempo. In mezzo alle dispense, sono stati trovati diversi panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 chilogrammi.