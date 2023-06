Nascondeva 6 chili di droga nel suo ristorante-pizzeria: arrestato il proprietario

Nascondeva 6 chilogrammi di droga nel suo ristorante-pizzeria: arresto a Cerro Maggiore.

Droga nel suo ristorante

I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati con i cani anti-droga. Il sopralluogo, purtroppo, per il proprietario, è stato positivo: tra le scorte degli alimenti sono stati trovati diversi panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 6 chilogrammi. E per lo stesso proprietario è scattato l'arresto. E' quanto successo nella giornata di ieri, venerdì 16 giugno 2023, a Cerro Maggiore. I militari sono intervenuti in un ristorante-pizzeria che si trova nella zona verso il confine con Legnano: molto probabilmente le indagini erano in corso da tempo, sta di fatto che i Carabinieri sono andati a colpo sicuro arrivando, come detto, con i loro cani "annusa-stupefacenti": che una volta dentro al locale hanno trovato quei panetti. Ora l'uomo, 50 anni, di Cerro Maggiore, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.

Il commento dell'avvocato difensore

"Proprio ora mi sto recando da lui in carcere - commenta Giuseppe Lauria, avvocato di fiducia dell'arrestato - Si tratta di una persona incensurata. Attendo di capire meglio la situazione e di poter visionare la documentazione relativa a questa vicenda. Vedremo il da farsi". Il 50enne, nelle prossime ore, sarà interrogato dal Gip.