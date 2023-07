Droga nell'auto della comandante: l'Appello condanna l'ex collega a 4 anni e 6 mesi

Droga nell'auto della comandante di Polizia Locale di Corbetta: l'ex agente Salvatore Furci è stato condannato in Appello a 4 anni e 6 mesi.

L’ex agente di Polizia Locale di Corbetta Salvatore Furci era stato condannato in primo grado a 8 anni di reclusione e a pagare una multa di 33mila euro per reati di calunnia e detenzione di droga, perché ritenuto colpevole di aver fatto piazzare alcune dosi di cocaina nell’auto della comandante corbettese Lia Gaia Vismara nella notte del 4 gennaio 2020 a Baranzate.

Dopo due udienze in Corte d'Appello al Tribunale di Milano, oggi, mercoledì 12 luglio 2023, è arrivata la sentenza di secondo grado. Il giudice ha condannato l'ex agente di Polizia Locale a 4 anni e 6 mesi.

Ha commentato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini:

"Dopo questa ennesima sentenza a nostro favore e contro chi ha cercato di infangare con calunnie, trame turpi e complotti il Comune di Corbetta e la nostra comandante della Polizia Locale, andiamo avanti ancor più fiduciosi che anche tutti gli altri complici e chi ha favorito la vile vendetta dell’ex vigile Salvatore Furci saranno assicurati alla Giustizia. Una condanna in Appello che pesa davvero come un macigno, che ristabilisce giustizia verso la nostra Amministrazione e punisce severamente chi, allo scopo di infangare e denigrare, ha cercato di distruggere con mezzi meschini e vergognosi persone integerrime che non si piegano ai ricatti e al malaffare. Abbiamo aiutato e atteso con fiducia il corso della magistratura, ma è impossibile non provare tristezza nel veder condannato chi dovrebbe proteggere i cittadini, invece di rendersi partecipe di crimini e azioni illegali: poche mele marce non meritano di infangare le Forze dell’ordine! Un’ottima notizia per tutta la nostra Comunità e per le persone che ci stimano e che ci sono sempre state vicine. Orgogliosi di aver fatto trionfare la verità e fieri di aver operato sempre e solo per il bene di Corbetta".