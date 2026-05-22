L'operazione della Polizia di Stato di Busto Arsizio, ha smantellato il racket della droga descritto già in un servizio di Striscia la notizia

Dopo aver ricevuto il pagamento, lanciavano la droga dal terrazzo ai clienti che si trovavano di sotto. Sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio, due pusher che operavano sul territorio del Comune di Buscate.

Droga lanciata dal terrazzo, arrestati due pusher a Buscate

La misura cautelare è scattata al termine di un’attività di contrasto allo spaccio nei boschi, iniziata lo scorso dicembre, quando i poliziotti del Commissariato erano venuti a conoscenza dell’attività di spaccio nei pressi di un casolare abbandonato alle porte del Comune del milanese.

Attività che era stata inoltre attenzionata anche dal programma televisivo “Striscia la notizia”, che aveva descritto la situazione ed il modus operandi dei pusher che, dopo aver ricevuto il denaro, lanciavano la droga dal terrazzo dell’immobile.

I metodi utilizzati

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno permesso di documentare sia con metodi tradizionali che anche attraverso attività tecnica un fiorente “market” della droga aperto anche in orario notturno fino alle prime luci dell’alba, che offriva ai clienti cocaina, eroina e hashish.