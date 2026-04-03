Mercoledì 1 aprile ad Arluno, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 47 anni, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Droga in casa: arrestato un 47enne di Arluno

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno individuato un appartamento ad Arluno, quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Alle 19 i poliziotti, appostati nei pressi dell’abitazione, hanno visto arrivare un uomo di 48 anni che, con fare sospetto, si è avvicinato all’ingresso dell’abitazione per poi scambiare qualcosa con il 47enne.

I poliziotti, insospettiti, hanno fermato il presunto acquirente, poi segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di una dose di cocaina, precedentemente acquistata, e il 47enne, che ha cercato di opporsi al controllo: gli agenti di piazza Venino hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione e posto sotto sequestro circa 35 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, 19 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e denaro contante pari a 800 euro.