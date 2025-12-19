I Carabinieri hanno rinvenuto sul banco di lavoro della cucina un bilancino sporco di oppiacei e LSD

Quindici giorni di chiusura per il Bar Kappa di Castano Primo: al suo interno trovata droga in diversi locali.

Droga in bagno e nello scantinato: chiuso per 15 giorni il Bar Kappa

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Kappa – Bar Trattoria della Stazione di Yang”, a Castano Primo, piazzale della Stazione n.3.

Mercoledì 17 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Castano Primo hanno notificato la sospensione alla titolare del Bar Kappa – Bar Trattoria della Stazione di Yang, in quanto, a seguito di un controllo, effettuato a novembre 2024, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rinvenuto sul banco di lavoro della cucina un bilancino sporco di oppiacei e LSD. Nel locale sotterraneo, all’interno del bagno (trovato chiuso) a uso esclusivo dei gestori, sullo specchio del lavandino, i carabinieri hanno trovato un cucchiaio da cucina in metallo, sporco di residui e con bruciature da fiamma di cocaina, un involucro in plastica contenente grammi 31 LSD. In una stanza adiacente, a terra, è stato sequestrato un sacchetto di plastica contenente 1,1 kg di sostanza da taglio. Inoltre, all’interno del bar, dentro una lavastoviglie, è stata trovata una pistola semiautomatica marca Bruni mod. P4 Cal. 9 millimetri, con caricatore inserito ma privo di munizionamento, risultata una replica a salve a cui era stato asportato l’obbligatorio tappo rosso.

Dopo controlli svolti dall’inizio dell’anno fino ad ottobre 2025, sono stati identificati avventori, con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio.