La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un 31enne marocchino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Perquisita anche la sua abitazione a Settimo Milanese.

Droga e soldi nascosti in casa: arrestato un 31enne

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno effettuato un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Giambellino. Alle ore 17:15 i poliziotti di via Primaticcio hanno notato l’uomo a bordo di un’auto in via Delle Mimose il quale, con un atteggiamento sospetto e repentino, alzava e abbassava il busto come se volesse nascondere o prendere qualcosa sul pavimento dell’auto e tra i sedili.

Una volta fermato, i poliziotti hanno perquisito l’autovettura, all’interno della quale, occultati in un imbosco ricavato sotto il battitacco, hanno rinvenuto 27,7gr di cocaina e 40gr di hashish, tutto diviso in dosi e numerosi involucri. Sotto il tappetino lato guida sono anche stati rinvenuti 320 euro in contanti. Inoltre, il cellulare dell’uomo continuava a squillare, ricevendo numerosi messaggi per la consegna della droga.

La perquisizione dell'abitazione

Il controllo, esteso all’interno della sua abitazione in via Torricelli a Settimo Milanese (MI), ha dato esito positivo: gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, in un’intercapedine del muro della cucina, ulteriori involucri e panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,4 kg, mentre, all’interno dell’armadio della camera da letto, altre dosi contenenti per un totale di 180 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 7000 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato dai poliziotti presso la Casa Circondariale di San Vittore.