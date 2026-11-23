I due uomini, di 58 e 53 anni, sono stati trovati con 700 grammi di marijuana e hashish, una calibro 22 con 35 cartucce, appunti con i nomi degli acquirenti e tre biciclette di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. Sono stati portati in carcere.

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Settecento grammi di droga, una pistola a tamburo con 35 cartucce e tre biciclette di cui non sapevano spiegare la provenienza: è quello che hanno trovato gli agenti del Commissariato di Legnano in un appartamento della città, dove sono stati arrestati due fratelli di 58 e 53 anni.

Droga e pistola in casa: la segnalazione su YouPol

L’operazione della Polizia di Stato è partita da una segnalazione arrivata attraverso l’app YouPol, che indicava una presunta attività di spaccio all’interno di un’abitazione di Legnano. Dopo la segnalazione gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato legnanese hanno perquisito l’immobile, dove hanno trovato i due fratelli, entrambi cittadini italiani.

Marijuana, hashish e la contabilità dello spaccio

Nell’appartamento i poliziotti hanno sequestrato 700 grammi di sostanze stupefacenti, cioè circa 634 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, oltre a tre bilancini elettronici di precisione e a materiale per confezionare le dosi. Hanno trovato anche dei fogli scritti a mano che, secondo gli investigatori, servivano a tenere la contabilità dello spaccio: negli appunti c’erano nomi e soprannomi di presunti acquirenti, le quantità di sostanza cedute, gli importi in denaro e i conteggi complessivi.

La calibro 22 nascosta nell’armadio

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche una pistola a tamburo marca Röhm calibro 22, nascosta tra gli indumenti in un armadio, insieme a una confezione con 35 cartucce dello stesso calibro. Dagli accertamenti è emerso che nessuno dei due uomini aveva le autorizzazioni per detenere l’arma.

Tre biciclette sotto sequestro

I poliziotti hanno sequestrato anche due biciclette elettriche a pedalata assistita e una mountain bike, di cui i due fratelli non hanno saputo giustificare la provenienza. Per questo sono stati denunciati anche per ricettazione. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

L’arresto e il carcere

Al termine delle operazioni è stato informato il pubblico ministero di turno della Procura di Busto Arsizio. I due fratelli sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi comuni da sparo, poi sono stati accompagnati nella Casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida.

L’importanza di YouPol

YouPol è l’applicazione con cui i cittadini possono segnalare alla Polizia di Stato situazioni di illegalità, anche in forma anonima: in questo caso è stata proprio una segnalazione arrivata attraverso l’app a far partire l’operazione.