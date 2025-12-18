La Polizia di Stato, nei giorni scorsi a Milano, ha arrestato alla stazione di Abbiategrasso tre cittadini egiziani di 21, 25 e 29 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un cittadino libico di 28 anni e due cittadini algerini di 20 e 28 anni per furto aggravato in concorso.

Droga e furti sui treni: arrestate sei persone

Nel pomeriggio di giovedì scorso 11 dicembre, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale diretto ad Alessandria, hanno notato due persone scambiarsi furtivamente un piccolo involucro, mentre il convoglio stava effettuando la fermata prevista nella stazione di Abbiategrasso. Fermati entrambi per un controllo, il 21enne, con precedenti per reati contro la persona, è stato trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, 4,5 grammi di cocaina e 55 euro, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente. Nel corso della successiva perquisizione all’interno dell’abitazione del 21enne, i poliziotti hanno identificato i suoi due connazionali di 25 e 29 anni, quest’ultimo con precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, e hanno rinvenuto e sequestrato 32.5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1.300 euro.

Il furto di una valigia in stazione

Nella tarda mattinata di domenica scorsa 14 dicembre, invece, i poliziotti della Polizia Ferroviaria, nel corso di un servizio antiborseggio in abiti civile mirato al contrasto dei reati predatori presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale, hanno notato tre uomini, in contatto tra di loro mediante l’utilizzo di auricolari bluetooth, monitorare i bagagli dei viaggiatori intenti a salire a bordo di un treno Alta Velocità; poco prima della partenza del treno, uno dei tre uomini è sceso dal convoglio in possesso di un trolley dirigendosi verso l’uscita della stazione seguito dai due complici. Gli agenti, che hanno assistito alla scena senza mai perderli di vista, hanno tempestivamente bloccato i tre autori del furto, irregolari e con precedenti per reati contro il patrimonio, e restituito al legittimo proprietario il bagaglio contenente un computer e un tablet per un valore di circa 2mila euro.