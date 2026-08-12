Nella nottata dell’11 agosto 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà due individui a seguito di un mirato controllo del territorio nel comune di Abbiategrasso.

Droga e coltelli in auto: arrestati due giovani

I soggetti coinvolti sono un uomo di 29 anni, residente ad Abbiategrasso, e un giovane di 22 anni, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio.

I due uomini sono stati fermati dai militari mentre transitavano a bordo di un’autovettura. Durante le prime fasi dell’accertamento, è emerso che il conducente 29enne si trovava alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare che ha dato esito positivo. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti circa 29 grammi di hashish, abilmente occultati all’interno di un pacchetto di sigarette. La perquisizione è stata estesa anche al borsello in uso al passeggero 22enne, all’interno del quale sono state trovate 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di 13 grammi, ulteriori 4 dosi di hashish per 6 grammi, un coltello con una lama lunga 7,8 centimetri e la somma in contanti di 130 euro, ritenuta probabile provento dell’attività illecita.

Entrambi dovranno rispondere in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.