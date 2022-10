Drammatico scontro tra un'auto e una moto

Drammatico scontro nel tardo pomeriggio di sabato a Gaggiano tra un'auto e una moto: il centauro di 34 anni è stato portato in elisoccorso in ospedale

L'incidente tra auto e moto

Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 di sabato 22 ottobre, lungo via Milano a Gaggiano, al confine con Trezzano sul Naviglio. Secondo quanto ricostruito dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza l'incidente ha avuto per protagoniste una automobile e una moto, con il conducente di quest'ultima, un uomo di 34 anni, ad avere la peggio. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza e l'elisoccorso partito da Milano, oltre agli agenti della Polizia Locale del Consorzio Fontanili. Le condizioni del 34enne sono parse subito serie, ma fortunatamente, con il passare dei minuti e le prime cure dei sanitari, si sono stabilizzate tanto che l'intervento è stato declassato da rosso a giallo. Ciò nonostante, l'uomo è stato caricato sull'elisoccorso e portato al Niguarda di Milano