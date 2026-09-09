Dramma nel rhodense, bimba di due anni muore improvvisamente

La piccola è andata in arresto cardiaco mentre era in pronto soccorso a Rho, rianimata è stata trasferita all'ospedale Buzzi di Milano

Una bambina di due anni, Anastasia, questo il nome di battesimo, residente in una frazione di Rho è morta nella tarda serata di ieri all’ospedale Buzzi di Milano dove è stata trasportata d’urgenza dal pronto soccorso dell’ospedale di via Cadorna a Rho

Mentre la dottoressa di turno stava predisponendo la flebo la piccola è andata in arresto cardiaco

La piccola, con dolori all’addome è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, insieme ai genitori e ai nonni intorno alle 17 di ieri martedì. Subito è stata presa in carico dai pediatri in servizio che dopo la visita hanno deciso di effettuare un trattamento con flebo. Mentre il medico di turno stava per posizionare la flebo la piccola sarebbe andata in arresto cardiaco.

Rianimata dal personale del pronto soccorso di Rho è stata trasportata d’urgenza al Buzzi di Milano

Subito ripresa dal personale in servizio la bambina è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza all’ospedale Buzzi di Milano dove i medici in servizio hanno cercato in tutti i modi di salvarle la vita. Il decesso è avvenuto poche ore dopo il suo arrivo al nosocomio milanese

Sarà l’autopsia sul corpo della piccola a stabilire l’esatta causa del decesso

Sarà ora l’autopsia sul corpo della bambina a stabilire le cause esatte del decesso. I medici del Buzzi, infatti, una volta appurato il decesso hanno chiamato la Magistratura per informarla di quanto successo. Magistratura che ha subito disposto l’esame autoptico sulla bambina. Esame autoptico che prevede anche la presenza di un consulente esterno da parte della famiglia

La Procura di Milano ha aperto una indagine per omicidio colposo

La Procura di Milano si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo sulla morte della piccola residente a Rho. La pm di turno Rosaria Stagnaro che coordina l’inchiesta con l’aggiunto Roberto Piscitello, nelle prossime ore, non appena avrà a disposizione la documentazione clinica, procederà con le iscrizioni a garanzia dei medici dell’ospedale di Rho che si sono occupati della piccola per poi disporre l’autopsia, primo passo per accertare le cause della morte. La bimba sarebbe giunta al Buzzi in fin di vita. Lo stesso ospedale ha segnalato il caso alla Pm.