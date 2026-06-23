Dramma alla stazione di Vanzago, un uomo finisce sotto un treno merci

Dramma intorno alle 17.20 di oggi, martedì, alla stazione ferroviaria di Vanzago per una persona, un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, finita sotto a un treno merci.

I sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo

Sul posto, ambulanze, carabinieri della stazione di Arluno e Vigili del Fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti anche se dalle prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Purtroppo i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo

A causa dell’investimento chiuso il tratto ferroviario tra le stazioni di Parabiago e Vanzago

A causa dell’investimento il tratto ferroviario tra le stazioni di Vanzago e Parabiago è stato chiuso causando diversi disagi ai pendolari che stanno facendo rientro a casa dopo una giornata di lavoro a Milano.