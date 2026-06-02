Dramma al Comando della Polizia Locale di Rho, agente inizia il servizio e si toglie la vita

La donna di 29 anni aveva lavorato a Rho dal 2022 a aprile del 2025 poi una esperienza a Corsico e il ritorno a Rho nel mese di settembre

Dramma questa mattina al Comando della Polizia Locale di Rho dove una agente di 29 anni si è tolta la vita.

Aveva appena iniziato il servizio

Aveva appena iniziato il servizio quando, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, la donna ha compiuto l’insano gesto. L’agente con alle spalle anni di servizio nel ruolo di agente di Polizia Locale nel reparto radiomobile aveva lavorato a Rho dal 2022 a aprile del 2025 per poi andare a Corsico. Era tornata a Rho da settembre.

Il cordoglio del Sindaco, della Giunta e del personale della Polizia Locale

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, l’intera Giunta, il Comandante Antonino Frisone insieme con tutto il corpo di Polizia Locale e tutti i dipendenti del Comune di Rho esprimono il loro cordoglio per la morte dell’agente di Polizia Locale che, questa mattina, da poco entrata in servizio, si è tolta la vita al comando di corso Europa.