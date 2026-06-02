Dramma al Comando della Polizia Locale di Rho, agente inizia il servizio e si toglie la vita

Dramma questa mattina al Comando della Polizia Locale di Rho dove una agente di 29 anni si è tolta la vita.
Aveva appena iniziato il servizio
Aveva appena iniziato il servizio quando, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, la donna ha compiuto l’insano gesto. L’agente con alle spalle anni di servizio nel ruolo di agente di Polizia Locale nel reparto radiomobile aveva lavorato a Rho dal 2022 a aprile del 2025 per poi andare a Corsico. Era tornata a Rho da settembre.