Dramma a Parabiago: trovato il cadavere di un uomo

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in prossimità del fiume Olona a Parabiago. Nel teatro della tragedia sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco. Partiti gli accertamenti

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Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, domenica 8 novembre, in viale Unione, in prossimità del fiume Olona, a Parabiago.

L’allarme lanciato dai passanti, poi la constatazione del decesso

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che alle prime luci dell’alba stavano transitando per il parcheggio dove hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, che si sarebbe impiccato legandosi al parapetto che si affaccia proprio sul corso d’acqua.

Nel teatro della tragedia sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del Fuoco

Nel teatro della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del Fuoco. Sono subito partiti gli accertamenti per ricostruire i contorni dell’accaduto e risalire all’identità dell’uomo.