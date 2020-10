Dpcm, l’appello del sindaco: “Sosteniamo i ristoratori”

Dpcm, ognuno di noi può fare la sua parte per aiutare ristoratori e baristi, due delle categorie maggiormente colpite dalle nuove norme anti Covid.

Dpcm, “Ognuno di noi può contribuire a non fare chiudere queste attività”

Ne è convinto Walter Cecchin (nella foto di copertina), sindaco di San Giorgio su Legnano, che si fa portavoce della campagna di solidarietà “Sosteniamo i ristoratori”. “Come sapete il Dpcm del 24 ottobre 2020 obbliga tutte le attività di ristorazione e bar alla chiusura alle ore 18 e questo, per tutto il mondo della ristorazione che vive del servizio serale, equivale ad una chiusura totale – spiega Cecchin – Cari cittadini mi faccio portavoce come sindaco di sostenere questa semplice iniziativa per tutti i ristoratori e bar, affinché ognuno di noi possa contribuire a non fare chiudere queste attività”.