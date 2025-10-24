L'uomo era già stata denunciato per maltrattamenti in famiglia a settembre, quando si era barricato in casa. Ieri sera l'intervento dei Carabinieri

Doveva stare lontano dalla moglie, ma la minaccia: arrestato a Canegrate.

Minaccia la moglie dalla quale doveva stare lontano

Gli era appena stato notificato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie. Ma lui si era recato a casa, iniziando a minacciare la donna. E’ quanto avvenuto la sera di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, a Canegrate. L’uomo, 40 anni, tunisino era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia il 20 settembre 2025: in quell’occasione aveva aggredito moglie e figlio, barricandosi poi in casa; erano intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, una volta portato fuori per lui era scattata la denuncia.

L’arresto

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Parabiago sono arrivati da lui per notificargli il divieto di avvicinamento alla donna. Ma il 40enne è tornato a casa, minacciando la moglie. E per lui è scattato l’arresto.