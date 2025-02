Doveva stare a casa di notte, ma era irreperibile: ora va in carcere. Era uno degli autori dei furti?

Doveva stare a casa di notte ma era irreperibile: in carcere un 45enne di Parabiago. C'entra coi furti commessi a Canegrate e Busto Garolfo?

Doveva stare a casa di notte, preso

Per i Carabinieri della Compagnia di Legnano il suo nome è molto, molto noto. Aveva commesso un furto a Nerviano, poi la spaccata in un negozio di via Melzi a Legnano, nel 2024. Lui, 45enne di Parabiago, era sorvegliato speciale con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 6 e con obbligo di firma. Ma da qualche tempo era irreperibile. I militari lo hanno rintracciato nei giorni scorsi, mentre vagava per la città, e lo hanno arrestato: per lui revoca dei provvedimenti che erano stati emessi nei suoi confronti e trasporto nel carcere di Busto Arsizio.

Nella sua casa era stato trovato un ladro

Era il 24 gennaio 2025 quando due furti si erano verificati, la stessa notte, uno a Canegrate - in un negozio di attrezzature per l'equitazione - e a Busto Garolfo - in un bar. Nel primo i malviventi si erano portati via dei maglioni e degli spiccioli, nel secondo qualche contante e dei cioccolatini. Sospettando del 45enne parabiaghese, i Carabinieri erano andati dritti nella sua abitazione. Qui l'uomo non c'era ma vi era un suo conoscente trovato con addosso i maglioni e i cioccolatini, dei quali alcuni persi durante la fuga, rubati proprio nei due negozi ed era scattata la denuncia per ricettazione.