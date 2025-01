Due furti notturni, è caccia al ladro. Trovata parte della refurtiva

Due furti, uno a Canegrate e l'altro a Busto Garolfo. I Carabinieri trovano parte della refurtiva a casa di un sospettato, di Parabiago che ora è in fuga.

Due furti, si cerca il sospettato

Due furti, parte della refurtiva trovata nella casa di un sospettato. E' quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Nella notte di venerdì 24 gennaio 2025, tra le 3 e le 3.30, si erano verificati due furti sul territorio: uno in un negozio di articoli equestri a Canegrate, l'altro in una gelateria di Busto Garolfo. Così le pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Parabiago e quella del Nord, avendo sospetti su chi poteva essere l'autore dei furti - ossia un 45enne di Parabiago - sono andati nella sua abitazione che si trovava agli arresti domiciliari. Ma nell'abitazione non c'era. C'era invece un altro uomo trovato in possesso d parte della refurtiva sottratta dal negozio di equitazione.

I provvedimenti

L'uomo trovato con parte della refurtiva è stato denunciato per ricettazione mentre ora i militari stanno cercando il parabiaghese che, quando sarà trovato, sarà arrestato per evasione.