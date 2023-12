Doveva scontare un anno e due mesi per spaccio e furto: arrestato nell'Oltrestazione

Arrestato nell’Oltrestazione tunisino con pendenze per spaccio di stupefacenti e furto aggravato.

Quarantunenne arrestato nell'Oltrestazione

A mettere a segno l'arresto, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre, è stata la Polizia Locale di Legnano. Gli agenti del Comando di corso Magenta hanno assicurato alla giustizia un tunisino di 41 anni con pendenze per spaccio di stupefacenti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già denunciato per spaccio dai ghisa della città del Carroccio nel 2018 e per il quale era stata chiesta la custodia cautelare, era allora fuggito dall’Italia. Al rientro nei confini nazionali i suoi movimenti sono stati monitorati fino all’arresto dell’altra sera. Sull’uomo, che è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio, gravava una condanna di carcerazione di un anno e due mesi.

Il bilancio della notte di controlli

L’arresto è il risultato più rilevante dei servizi straordinari effettuati dai Comandi dell’aggregazione Asse del Sempione (Legnano, Canegrate-San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Pogliano Milanese-Nerviano e Parabiago) tra la sera del 16 e la notte del 17 dicembre, all’interno del progetto finanziato dalla Regione Lombardia "Dicembre in sicurezza".

Nell’ambito dell’attività di Polizia stradale condotta sui principali assi viari gli agenti hanno elevato 75 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada (fra cui dieci per mancata revisione del veicolo, tre per assicurazione mancante, una per guida con cellulare), hanno sequestrato tre veicoli e ritirato due patenti per positività all’alcol test (133 i test effettuati). Durante i controlli ai veicoli (234 le auto interessate), gli agenti hanno verificato anche il rispetto delle limitazioni permanenti stabilite dalla Regione Lombardia per i veicoli inquinanti.

Nei controlli di sicurezza urbana all’interno delle zone più critiche, gli agenti hanno rilevato due casi di detenzione di sostanze stupefacenti a Pogliano Milanese.