Doveva essere in carcere, trovato a spasso per la città

Doveva scontare una pena in carcere, trovato in giro per Legnano e zona.

I poliziotti lo hanno notato mentre girovagava per la città di Legnano. Così hanno deciso di procedere con un controllo. E' così che il 49enne è finito nei guai. Il fatto è successo nei giorni scorsi e ha visto in azione la Polizia di Stato. L'uomo, albanese irregolare sul territorio, era colpito da un ordine di espulsione notificato dal Questore di Piacenza nel 2017. Inoltre, nei suoi confronti c'era un provvedimento di reclusione di un anno emesso dalla Procura di Bologna per furti in concorso commessi nel dicembre 2013 a Piacenza.

Il provvedimento

Fermato dagli agenti, il 49enne è stato denunciato e dovrà essere espulso.