Dormitorio sul sagrato della chiesa... anche a Natale

Nonostante il progetto della Caritas sottocoperta, in aiuto delle persone in difficoltà, sono ancora tante le persone che dormono per strada, o come in questo caso sul sui "gradini" della parrocchia di San Vittore.

Non si può fare nulla? Questa la domanda che si fanno i rhodensi che transitano nel centro storico. Se le forze della Caritas, associazione di volontariato non bastano, non possono intervenire i servizi sociali?