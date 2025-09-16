Dorme in un’auto non sua, tenta di aggredire i Carabinieri: denunciato

Dorme in un’auto non sua e tenta di aggredire i Carabinieri: è successo a Busto Garolfo.

Dorme in un’auto e poi si oppone ai militari

Una serata decisamente movimentata quella vissuta venerdì scorso a Busto Garolfo. Alcuni passanti avevano infatti allertato il 112 in quanto avevano notato un uomo che stava dormendo in un’auto. Vettura che non era nemmeno sua. Quando la pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul posto, l’uomo, 46 anni, di origini marocchine e residente in paese, si è mostrato tranquillo. Poi ha iniziato ad agitarsi, opponendosi al controllo dei militari e tentando di scappare (ha pure cercato di nascondersi sotto alcune auto in sosta).

La denuncia

Una volta bloccato, l’uomo è stato denunciato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.