Doppio colpo nella notte: assaltati due bancomat

Due bancomat sono stati fatti saltare nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre a Ossona.

Le esplosioni

Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito un botto prima della mezzanotte e un altro poco dopo. Poi intorno alle 4 sono state avvertite altre due forti esplosioni, a distanza di poco tempo l’una dall’altra, che hanno fatto saltare due sportelli bancomat del paese: quello della Bpm in piazza Litta e quello di Poste Italiane in via Francesco Baracca.

Indagini in corso

Dopo il doppio colpo messo a segno i malviventi sono riusciti a fuggire con la refurtiva. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul posto a seguito delle esplosioni.