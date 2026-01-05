Doppio assalto ai bancomat nella notte

Notte complicata per le forze dell’ordine. Alla 1.45 di oggi, lunedì 5 gennaio 2026 , assalto al bancomat in via Camillo Benso Conte di Cavour a Rosate. Ignoti hanno perpetrato un furto aggravato ai danni di un bancomat mediante un’esplosione. Danno in corso di quantificazione. Fortunatamente nessun ferito. Indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Rosate.

Un’ora dopo assalto a Besate

Esattamente alle 2.45 di stamane I vigili del fuoco di Abbiategrasso sono intervenuti nel comune di Besate in via IV novembre per una esplosione avvenuta in un bancomat del Monte dei Paschi di Siena a seguito di un furto. Nessun coinvolto o ferito nella deflagrazione per la quale indagano i carabinieri di Motta Visconti, anche qui bottino da quantificare.

Comuni molto vicini

Due assalti in meno di un’ora, che sembrano collegati tra loro, che hanno preso di mira gli sportelli automatici operativi nei due paese molti vicini di un istituto bancario: il Monte dei Paschi di Siena.

Sembra un’azione coordinata e programmata , prima fanno saltare un ATM, poi quando l’attenzione è sul primo obiettivo, tornano in azione colpendo in un altro Comune, infatti Rosate e Besate sono molto vicini tra loro nell’abbiatense. In entrambi casi il boato dell’esplosione ha rotto il silenzio della notte, i residenti hanno sentito un forte botto e hanno allertato il 112. I malviventi dopo i due colpi si sono dileguati nel buio delle campagne facendo perdere le loro tracce. Gli inquirenti stanno indaganti sui due fatti , cercando di individuare gli autori delle due spaccate anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianze dislocate e attive nella zona.

I precedenti

Una zona già presa di mira dai malviventi che assaltano gli sportelli automatici: nel gennaio 2025 era saltato il bancomat di Vermezzo con Zelo, un mese dopo quello a Gudo Visconti e poi a settembre del 2024 il postamat a Gudo.