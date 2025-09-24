E' SUCCESSO STANOTTE

Dopo l’incidente l’auto si ribalta, 5 persone coinvolte

E' successo stanotte lungo Viale Toselli; sul posto l'ambulanza della Croce Bianca Legnano, quella della Croce rossa, l'automedica, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco

Legnano · 24/09/2025 alle 09:35

Dopo l’incidente l’auto si ribalta: è successo a Legnano.

Auto si ribalta dopo l’incidente

Auto ribaltata lungo Viale Toselli. E’ la scena alla quale si è assistito la notte di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, a Legnano. L’incidente è accaduto dopo la mezzanotte. Pare che la vettura, con a bordo 5 persone, sia stata tamponata da un’altra macchina.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano, quella della Croce Rossa, l’automedica, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco. Gli occupanti della vettura ribaltata sono stati portati in ospedale chi in codice verde chi in codice giallo.

GUARDA LA GALLERY (4 foto)
auto
auto
