Dopo l’incendio, l’ecocentro è agibile solo in modo parziale

Dopo l’incendio all’ecocentro di via Resegone a Parabiago, Aemme Linea Ambiente informa che la struttura sarà agibile solo parzialmente.

L’incendio di domenica sera all’ecocentro

A causa dell’incendio divampato nella serata di ieri, domenca 5 luglio 2020, all’interno della piattaforma rifiuti di via Resegone, da oggi l’impianto risulta agibile solo parzialmente. I Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno, infatti, transennato l’area interessata dalle fiamme (ossia quella destinata al deposito dei R.U.P- Rifiuti Urbani Pericolosi), impedendone l’accesso, sino a che non saranno espletate tutte le procedure per il ripristino della sicurezza e dell’agibilità.

L’agibilità

Il resto dell’impianto resta, comunque, aperto al pubblico. Chi nei prossimi giorni avrà necessità di recarsi in piattaforma per conferire i rifiuti rientranti nella categoria Rup (vernici, colle, toner, cartucce per stampanti, bombolette spray, solventi chimici di uso domestico come la trielina, etc.), potrà farlo utilizzando l’impianto di via Volturno, aperto negli stessi giorni e orari di quello di via Resegone:

martedì, giovedì, venerdì e sabato – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

domenica – dalle 10.00 alle 12.00

lunedì – chiuso

LEGGI ANCHE: Incendio alla piattaforma ecologica