Incendio alla piattaforma ecologica LE FOTO

Incendio alla piattaforma ecologica di Parabiago. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Si indaga sulle cause.

Incendio alla piattaforma ecologica

La grande colonna di fumo nero è stata vista a chilometri di distanza poco prima delle 22 di stasera, domenica 5 luglio 2020. A bruciare era un cassone all’interno della piattaforma ecologica di via Resegone a Parabiago, a due passi dal confine con Canegrate. Le fiamme hanno infatti intaccato, a quanto sembra dalle prime ricostruzioni, uno dei grossi contenitori per la raccolta di rifiuti (forse materiale elettrico). Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, arrivati con quattro mezzi tra cui anche il Nucleo Nbcr (poi fatto rientrare in quanto sembrerebbero esclusi rischi di inquinamento dell’aria), insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Con loro anche il sindaco Raffaele Cucchi per accertarsi dell’accaduto.

Sono in corso le operazioni di sicurezza, indagini in corso anche per accertare la dinamica e le cause dell’incendio (nel pomeriggio la struttura era chiusa).

LE FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE