Dopo le tante proteste dei cittadini, lunedì 5 ottobre, riapre al pubblico la Posta di Lucernate in via Cornaredo con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Dopo le tante proteste dei cittadini riapre la Posta di Lucernate

L’Ufficio postale di Lucernate, frazione di Rho, era stato chiuso nel periodo del lockdown con l’invito ai cittadini ad utilizzare i servizi on line in sostituzione dello sportello. Nonostante il ritorno ad un progressivo ripristino della normale operatività degli uffici postali, a Lucernate l’ufficio è rimasto chiuso provocando la rabbia dei cittadini che si sono riversati in strada e le segnalazioni del sindaco Pietro Romano, del Consiglio Comunale, l’Onorevole Fabrizio Cecchetti e il vice presidente del Consiglio di Regione Lombardia Carlo Borghetti e il Consigliere Regionale Simone Giudici. Dopo tante proteste l’’ufficio postale di Lucernate in via Cornaredo riaprirà lunedì 5 ottobre

Il commento di Pietro Romano

“E’ da mesi che chiedo insistentemente a Poste Italiane di riaprire gli Uffici di Lucernate e di via Giusti. La loro chiusura ha causato notevoli disagi a molti Cittadini, spesso anziani, che avevano difficoltà a recarsi negli altri Uffici e che comunque non potevano usufruire di tutti i servizi. Ora finalmente riaprirà almeno l’Ufficio di Lucernate. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, ci hanno affiancato in questa azione.

Nessuna comunicazione è pervenuta invece sulla data di riapertura dell’Ufficio di via Giusti per cui continueremo nell’azione di pressione verso Poste Italiane perché anche quell’Ufficio è indispensabile ai molti cittadini che vivono nel quartiere”.

