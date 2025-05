Dopo la lite di condominio, minaccia e tenta di aggredire i Carabinieri: arrestato

Dopo la lite di condominio a Parabiago, minaccia e tenta di aggredire i Carabinieri: arrestato.

Dopo la lite tra condominio, esplode la furia

La lite in condominio era scoppiata nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025, intorno alle 17. Alcuni vicini di casa, di un palazzo che si affaccia su via Pitagora, avevano infatti a litigare per motivi ancora da accertare. Così uno di loro aveva chiamato il 112 chiedendo un intervento. Così i Carabinieri della Stazione di Parabiago erano arrivati subito sul posto.

Uomo si scaglia contro i militari

E' qui che un 46enne, particolarmente esagitato, nel sottrarsi all'identificazione dei presenti da parte dei Carabinieri, ha iniziato a minacciare e ha tentato di aggredire i militari stessi. Per lui è così scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.