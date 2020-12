Dopo la Croazia la terra trema anche in Italia… voi avete sentito la scossa?

La terra ha tremato, violentemente, prima in Croazia e poi in Italia. Le scosse sono state avvertite in diverse regioni della Penisola.

Terremoto in Croazia di magnitudo 6.4

Un 2020 che non smette di sorprendere. In negativo. Nell’anno della pandemia, dei violentissimi temporali, nelle mareggiate, ora anche i terremoti, pure di forte intensità. Paura oggi, poco dopo le 12.30, per un sisma che si è scatenato a soli 10 chilometri dalla superficie terrestre a quaranta chilometri a sud di Zagabria. Un terremoto di magnitudo 6.4 (dopo quello di ieri, lunedì 28 dicembre 2020, che aveva già colpito la stessa zona), percepito distintamente in tutta Italia, dal Veneto alla Puglia.

Le agenzie d’informazione croate hanno già fornito un resoconto drammatico: ci sarebbero gravi danni a Petrinja, con il centro della cittadina di 25mila abitanti distrutto, edifici crollati e almeno una vittima. Si tratta di una ragazzina di 12 anni. Interrotta l’elettricità e le linee telefoniche.

Poco dopo una scossa anche a Verona

La scossa principale è stata talmente violenta imporre la decisione di chiudere, come misura precauzionale, la centrale nucleare di Krsko, a pochi chilometri dall’Italia. Poco dopo, infatti, lo sciame sismico ha prodotto un’ulteriore movimento tellurico, questa volta meno intenso, di magnitudo 3.4, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Verona, a una profondità di 11 chilometri, con epicentro nei comuni di Salizzole, Bovolone e Isola della Scala.

A seguire altro movimento sempre nel Veronese

Tante le segnalazioni in tutta Italia, si diceva, dal Veneto all’Emilia, dalle Marche alla Puglia, tutte seguendo la dorsale adriatica. E pochi minuti fa è arrivata la conferma che lo sciame sismico è ancora in attività. Prima delle 15 di oggi, infatti, una seconda scossa è stata localizzata a Salizzole a poca distanza di quella di Isola della Scala.

Terza scossa nel Veronese, sempre a Isola della Scala stavolta di 4.4

A circa un’ora di distanza dalla prima scossa di terremoto con epicentro a Isola della Scala, alle 15.36 è stata avvertita una seconda scossa ma stavolta di magnitudo 4.4 della scala Richter con profondità 12 km.

