AGGIORNAMENTO: La Conferma dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: epicentro a Trezzano sul Naviglio e magnitubo 3.8.

Terremoto nel Milanese… lo avete sentito?

La terra ha tremato questo pomeriggio, giovedì 17 dicembre, intorno alle 17.

In molti, soprattutto chi si trovava nei piani alti di un palazzo, ha avvertito la scossa della breve durata ma intensa.

La stima preliminare dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dice che il terremoto ha avuto una magnitudo tra 3.8 e 4.3.

L’epicentro è stato a Cesano Boscone con una profondità di 30 chilometri.

Nel capoluogo di regione l’oscillazione è stata percepita distintamente ai piani alti, la scossa è stata avvertita come molto forte anche in Brianza e Comasco, ma pure in Piemonte e Liguria. A Cesano Boscone, ad esempio, molti edifici sono stati evacuati per sicurezza. Ma dove si è sentita molto forte è proprio a Trezzano, dove pare essere l’epicentro.

Il sito terremoti della Svizzera

Quanto riporta il sito terremoti della Svizzera “Il Servizio Sismico Svizzero con sede all’ETH di Zurigo ha registrato un terremoto in Italia, approssimativamente a 8 km a sud-ovest di Milano. Il terremoto è avvenuto il 17 dicembre 2020 alle ore 16:59:22 (ora locale) ed aveva una magnitudo di circa 4.1 sulla scala Richter”.

Scossa di terremoto in Lombardia

Una forza non trascurabile. Ecco la comparazione fra scala Richter e Mercalli per darvi un’idea dell’intensità:

