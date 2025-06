Dopo il tamponamento un auto prende fuoco

Tre aiuto coinvolte in un tamponamento oggi pomeriggio, lunedì 16 giugno 2025, verso la 14,45 in via Dante ad Abbiategrasso.

Vigili del fuoco in azione

Si tratta di una strada molto frequentata, la direttrice esterna che collega la città con Vigevano e Milano. Il sinistro è avvenuto all’altezza del vecchio stabilimento della Mivar, vicino anche ad un distributore di benzina.

Dopo lo scontro una delle autovettura coinvolge ha preso fuoco. Una colonna di fumo si è alzata in cielo e immediatamente è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che tempestivamente sono giunti sul posto e hanno domato il rogo.

Sul luogo dell’incidente anche un ambulanza e e un’auto medica inviate in codice rosso e la Polizia Locale di Abbiategrasso che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico per permettere i soccorsi e ripristinare la sicurezza. Fortunatamente il tutto si è risolto con un ferito lieve. Il traffico ha subito qualche disagio per permettere le operazioni di soccorso rese più complicate dal piccolo incendio.