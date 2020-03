Dopo il ponte di Mazzo e via Pace ora tocca alla chiusura di via Castelli Fiorenza

Dopo il ponte di Mazzo, dopo la rotonda di via Pace ora anche via Castelli Fiorenza. E quando riapriranno le scuole cosa succederà?

Chiusura di via Castelli Fiorenza

L’Amministrazione Comunale chiude il tratto di via Castelli Fiorenza da via Dante a via San Giorgio, da martedì 10 marzo fino alla fine del mese, per consentire i lavori alla rete del teleriscaldamento. Via San Giorgio sarà percorribile sempre a senso unico, ma con accesso da via Statuto. Sono previsti lavori nell’incrocio via Castelli Fiorenza / via San Giorgio che comporteranno il doppio senso in via Castelli Fiorenza e Via San Giorgio in data, che sarà comunicata successivamente.

TORNA ALLA HOME