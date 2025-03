All'auditorium di via Meda di Rho lo spettacolo teatrale "Donne e mafia", ultimo appuntamento della giornata dedicata alla commemorazione delle vittime di mafia iniziata con la partecipata Marcia della legalità

Commemorazione vittime

Venerdì 21 il Comune di Rho ha commemorato le vittime di mafia in occasione della trentesima giornata nazionale con l'evento mattutino della Marcia della legalità e, in serata, lo spettacolo teatrale "Donne e Mafia" dell'associazione culturale Crea. Le attrici hanno portato in scena le voci di diverse donne simbolo del contrasto all'illegalità, emozionando il pubblico presente.

"Donne e mafia"

Le parole sono quelle delle donne che hanno osato affrontare la mafia e le sue regole: Serafina Battaglia, Rita Atria, Rosaria Costa vedova Schifani, Lucia Borsellino e tante altre. La resa teatrale è potenziata dalle voci, dai movimenti, dalla passione delle cinque attrici guidate da Simonetta De Nichilo, dell'associazione culturale Crea. Chi ha potuto assistere allo spettacolo "Donne e mafia" all'Auditorium di via Meda si è commosso e indignato e ha rafforzato il convincimento che "ciascuno può fare la sua parte per combattere la mafia, come il colibrì che va a spegnere l'incendio portando nel becco una goccia d'acqua".

L'Assessore alla legalità Nicola Violante ha chiuso la Giornata dedicata alle vittime di mafia ricordando che "ognuno di noi può scegliere, a partire dai piccoli gesti quotidiani". In sala i consiglieri comunali Clelia La Palomenta e Vito Galliani e una delegazione del Comune di Pero guidata dal sindaco Antonino Abbate.

Mostra in villa Burba

La serata si è chiusa ricordando il prossimo appuntamento legato alla giornata del 21 marzo.

Lunedì in villa Burba alle 11 verrà inaugurata la mostra dell'associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano che racconta la mafia a fumetti.