"A Rho la mafia c'è, ma Rho c'è contro la mafia". Con queste parole del sindaco Andrea Orlandi è iniziata stamattina a Rho la marcia della Legalità.

Per le vie del centro di Rho la "Marcia della legalità"

Un esercito di ragazzi delle scuole, come detto dall'assessore alla legalità Nicola Violante, ha percorso in corteo il tratto di strada da piazza San Vittore fino al parco della legalità. Studenti e cittadini hanno sfilato e in sottofondo venivano elencati i nomi di tutte le vittime innocenti della mafia.