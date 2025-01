Donna uccisa dal monossido di carbonio nella sua abitazione

Monossido di carbonio killer a Villa Cortese.

Anziana uccisa dal monossido insieme al suo cane e al suo gatto

Nel pomeriggio di ieri, martedì 31 dicembre, una donna di 92 anni, Maria Montini, è morta nella sua casa insieme al suo cane e al suo gatto. A ucciderli è stato il monossido di carbonio. Salvi, anche se sono stati trasportati al Pronto soccorso per accertamenti, i famigliari che si trovavano al piano superiore dell'edificio.

La tragedia alle 14.30 in una palazzina di sei appartamenti

La tragedia è avvenuta intorno alle 14.30 in una palazzina di sei appartamenti in via San Vittore. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano con un'autopompa e un'autoscala, il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, batteriologico) di Milano, i Carabinieri di Busto Garolfo, il personale dell'Ats e i tecnici dell'azienda del gas, oltre a un'ambulanza della Croce rossa e all'automedica.

Figlia e genero hanno tentato inutilmente di soccorrerla

La figlia e il genero dell'anziana, che abitano al piano di sopra, preoccupati per il fatto che la donna non dava segni di vita, erano scesi per sincerarsi che stesse bene. Inutile ogni tentativo di soccorso: per la 92enne non c'è stato nulla da fare e la coppia è finita all'ospedale.

L'edificio è stato evacuato per la verifica delle caldaie

La palazzina è stata temporaneamente evacuata, per consentire la verifica delle caldaie di tutti gli alloggi. Soltanto al termine degli scrupolosi controlli effettuati dai pompieri, i residenti hanno potuto rientrare nelle loro case.

Alloggio, impianto del gas e canna fumaria sotto sequestro

L'appartamento in cui si è verificata la fuga di monossido è stato posto sotto sequestro, così come l'impianto del gas e la canna fumaria. In quello stesso alloggio vive anche la nipote dell'anziana: al momento della tragedia la giovane era assente per lavoro.