Addio a Ferdinando Guarnieri, direttore d'orchestra al Teatro alla Scala

Addio a Ferdinando Guarnieri, storico direttore d'orchestra al Teatro alla Scala di Milano: abitava a Legnano, i funerali a Cerro Maggiore

Addio a Ferdinando Guarnieri, famoso direttore d'orchestra

Si è spento all'età di 88 anni Ferdinando Guarnieri, storico e famoso direttore d'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Quella di Guarnieri, papà di Antonio - politico e farmacista di Legnano - è stata una lunga e importante carriera che lo ha portato in giro per l'Italia ma non solo. Il padre era Antonio, già direttore d'orchestra. Ferdinando, violoncellista, aveva debuttato come direttore d'orchestra al Teatro alla Scala di Milano da giovanissimo, girando poi il mondo. Era fratello di Anna Maria Guarnieri, nota in tv e per la prosa, e marito della famosissima soprano Edith Marelli scomparsa nel 2018. (tra le sue storiche allieve Yoko Takada, soprano giapponese).

Il saluto

I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore. Guarnieri ha vissuto a Legnano.